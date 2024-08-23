Агент Обухова заявил, что игрок не завершил профессиональную карьеру: «Медиалига — новый виток»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего Владимира Обухова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход игрока в команду медиалиги ФК «10».

«Медиалига — это новый виток в карьере. Посмотрим, как сложится. На данный момент так. Профессиональный футбол? Все будет зависеть от предложений. На данный момент предложения из Москвы, которое бы его устроило, нет. Если такое появится — все может быть», — сказал Пушкин «СЭ».

ФК «10» объявил о подписании Обухова 23 августа.

Обухов известен по выступлениям за «Спартак», «Тамбов» и «Ростов». Игрок является свободным агентом с 1 июля. В сезоне-2023/24 32-летний нападающий представлял «Оренбург», сыграл 22 матча и забил 5 мячей.