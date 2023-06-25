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Медиалига (МКС)

Сегодня, 10:14

Алан Гатагов: «Я, к сожалению, сбежал от профессионального футбола»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Алан Гатагов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тренер медиафутбольной команды «Bus» Алан Гатагов ответил на вопрос корреспондентов «СЭ» о возможном участии в Суперфинале МКС и критически высказался о своей карьере в профессиональном футболе.

— Вы прошли в МКС, в перспективе есть матч с «Динамо».

— Все в наших руках. Нужно двигаться от матча к матчу. Мне как тренеру очень тяжело даются очки. У нас гениальная команда, но тяжело. Все пытаются меня обыграть, настраиваются на меня, на Сослана Гатагова, как на медийных персонажей.

— Выйти с медиафутбольной командой против основы «Динамо» — мечта?

— Для меня лично не сказал бы, что это мечта, самоутверждение. Мне некому ничего доказывать. Но для ребят это будет положительный момент. Плюс у футболистов есть амбиции, а я, к сожалению, сбежал от профессионального футбола.

Ранее экс-хавбек выступал за «Локомотив», «Динамо», «Томь», «Анжи», «Иртыш», «Тараз» и «Левадию». Всего за свою карьеру Гатагов провел 190 матчей, забил 30 голов и отдал 18 результативных передач.

Алан Гатагов
Футбол
РПЛ
6
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