Аленичев вслед за Титовым стал игроком «Народной команды» из Медиалиги

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев стал игроком «Народной команды» из Медиалиги.

Экс-игрок будет играть под 8-м номером. В «Народной команде» он будет играть в связке с Егором Титовым, который ранее тоже присоседился к клубу.

«Мы просто уверены, что связка Аленичев — Титов придаст нашей команде мощнейший импульс и огромный позитивный заряд на весь сезон как на поле, так и в раздевалке, ведь эти футболисты для нас и есть «Спартак», — написала пресс-служба «Народной команды».

Команду создали фанаты красно-белых. Активные болельщики присутствуют на играх «Народной команды». В составе клуба выступает Андрей Тихонов.