Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:20

«Амкал» ведет активные переговоры c журналисткой Полиной Лысенко

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Амкал» ведет переговоры с бывшей пресс-атташе и ведущей клубных медиа «Динамо» Полиной Лысенко. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Стороны пока окончательно не договорились о переходе Лысенко. Отмечается, что одним из неурегулированных вопросов остается зарплата журналистки, которая хочет получать не менее 100 тысяч рублей в месяц. Также известно, что в ее услугах заинтересованы ряд других клубов Медиалиги.

4 апреля Лысенко объявила об уходе из «Динамо». В московском клубе она проработала четыре года. Причиной своего ухода журналистка назвала новый курс «Динамо» и желание немного отдохнуть.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10781870-amkal-vedet-aktivnye-peregovory-c-polinoj-lysenko.html
Футбол
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
7
0
Читайте также
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Жаклен выступил за возвращение россиян. Французы — главные союзники нашего биатлона?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Чехия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух может принять участие в футбольной медиалиге