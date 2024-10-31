Артем Дзюба: «Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал недавний инцидент с участием блогера Михаила Литвина и болельщика команды «СКА-Ростов» Сергеем Маугли на матче медиалиги.

Литвин был наказан за драку с Маугли на матче медиалиги между LitEnergy и СКА. Во время игры фанат выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

«Как бы вел себя в этой ситуации? Я повзрослее Миши. Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев. Вот и все. Мне по барабану на самом деле. Сегодня они кричат так, а завтра по-другому», — приводит слова Дзюбы YouTube-канала «Брейн в деле».

В результате инцидента Литвин и болельщик «СКА-Ростов» получили наказание в виде 13 дней административного ареста.