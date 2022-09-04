Артист Дорохов пригласил Бакаева в свой клуб медиалиги

Комик, звезда КВН и известный артист Денис Дорохов посетил матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:2).

Он даже пришел на пресс-конференцию и задал вопрос главному тренеру питерцев Сергею Семаку.

— Я глава медийного клуба. Как доминировать в лиге? — спросил юморист

— Важно, чтобы был хороший тренер!

— А вы свободны?

— Обращайтесь! Такая работа у тренеров — сегодня есть, а завтра нет. По мастерству и ноша.

После артист Дорохов пригласил полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в свой клуб медиалиги «Десять».

«Не знаю. Думаю, когда карьеру закончу», — ответил Бакаев.