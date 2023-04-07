Авербух может принять участие в футбольной Медиалиге

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух может сыграть за команду актера, режиссера и хореографа Егора Дружинина в футбольной Медиалиге.

«Мы с Егором Дружининым давно дружим, он попросил меня поддержать его в этой идее. Я поддерживаю команду Медиалиги, но, правда, в связи с занятостью и событиями пока ни на одной тренировке еще не был. Надеюсь, что это случится. И да, в перспективе вы можете меня там увидеть», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Команда «Дружина» примет участие в третьем сезоне Медиалиги, который должен стартовать 28 апреля.