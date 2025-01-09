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Медиалига (МКС)

Сегодня, 17:46

Баста прокомментировал инцидент с Литвиным на матче «СКА-Ростов» — Lit Energy

Камила Абдурахманова
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Рэпер и президент «СКА-Ростов» Василий Вакуленко (Баста) прокомментировал инцидент на матче медиалиги с участием его команды с Lit Energy, после которого блогер и президент LE Михаил Литвин был арестован на 13 суток.

«Я набирал его девушке, когда Миша был на сутках, сказал, что если нужна какая-то помощь, я на связи. Ничего не комментировал, пока его не было, потому что за глаза говорить про оппонента, на мой взгляд, недостойно. Обычная фанатская история. Я уверен, что Миша просто первый раз столкнулся с настоящим фанатизмом и с тем, как заряжают в ответ на примерно тоже самое с сектора соперников. Жаль, что все так драматично сложилось, и хорошо, что не закончилось какими-то серьезными последствиями», — рассказал Василий Вакуленко пресс-службе «СКА-Ростов».

Встреча между LitEnergy и СКА проходила на стадионе «Москвич» 12 октября 2024 года. Во время игры известный болельщик ЦСКА по прозвищу «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

В конечном итоге Литвин был задержан на двое суток, на него был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Источник: ФК «СКА-Ростов»
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Футбол
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Василий Вакуленко (Баста)
Михаил Литвин
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