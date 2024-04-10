Баста прокомментировал переход «СКА-Ростова» в Медиалигу

Российский музыкант и владелец команды «СКА-Ростов» Василий Вакуленко (Баста) прокомментировал переход ростовчан в Медиалигу.

«Рад, что так сложилась наша футбольная судьба. Медиалига — это очень серьезная единица, в которой играют любители и профессионалы, желающие двигаться вперед. Большая честь быть в Медиалиге. Думаю, что этот год будет вызовом для нас. Надо будет доказать своим болельщикам, что мы — серьезная команда, играющая за свои родные цвета и город», — сказал Баста.

25 января Баста сообщил, что его клуб «СКА Ростов-на-Дону» переходит из второй лиги в медиалигу. В своем обращении певец объяснил, что финансовые требования в профессиональном футболе сильно выросли, а поддержки и спонсоров стало меньше.

В прошлом сезоне «СКА Ростов» стал вторым в группе 1 «Б» второго дивизиона.