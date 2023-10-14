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Медиалига (МКС)

Сегодня, 08:20

Берковский оценил уровень медиафутбольных команд в России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Илья Берковский высказался о популярности медиафутбол в России.

«Насчет того, чтобы в кубке играть медиакомандам, не знаю. Думаю, для них это более значимо. Тем более команды Второй лиги они уже способны обыгрывать – вот 2DROTS в этом сезоне две стадии прошла. На сегодняшний день это их уровень, если объективно смотреть. Дальше им уже тяжеловато.

Пока, наверное, они отвечают за этот хайп, за то, что люди ходят на игры, много молодежи на трибунах. Это в принципе здорово – я это поддерживаю. Насчет того, что это сместит аудиторию у Первой и Второй лиги... Может быть, футболистам оттуда нужно тогда стремиться в РПЛ попадать, если этого кто-то боится. (Смеется) Но я думаю, что это просто какие-то всплески интереса публики, когда Кубок России есть. Вот они раз стадию прошли и начинается бум. А сейчас они проиграли – и все. Думаю, все утихомирится и будет спокойно», – цитируют «Известия» Берковского.

«Химки» и 2DROTS встречались 28 сентября в рамках 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. В этой игре победу одержала подмосковная команда (2:0).

2DROTS – двукратный чемпион российской медийной футбольной лиги. Главным тренером команды является Дмитрий Кузнецов.

Источник: https://iz.ru/1589125/aleksei-fomin/po-matchu-s-nami-vidno-gde-medialiga-gde-professionalnyi-futbol
Футбол
ФК 2Drots
ФК Химки
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