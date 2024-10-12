Блогер Литвин: ««Я задержан полицией до понедельника. Потом расскажу свою версию»

Блогер Михаил Литвин записал видеообращение в соцсетях после того, как он подрался на матче Медиалиги с болельщиком на трибуне.

«Я задержан сотрудниками полиции до понедельника. Пока на 48 часов я с радаров пропал. Надеюсь, все будет нормально, потом расскажу свою версию и свои мысли» — сказал Литвин на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

После этого Литвин опубликовал еще одно сообщение: «Не теряйте, люблю всех, даже недоброжелателей. Учитесь на моих ошибках, я для этого и пришел к вам в соцсети Но свое имя и честь никогда не давайте оскорблять».

Матч между LitEnergy и СКА проходил на стадионе «Москвич». Во время игры известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.