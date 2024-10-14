Блогер Литвин извинился за драку с фанатом СКА на матче медиалиги

Блогер Михаил Литвин принес извинения за драку с фанатом СКА Сергеем «Маугли» на матче медиалиги между «СКА-Ростовом» и командой LitEnegry.

«Правильные мысли приходят после случившегося. Времени отмотать нет. Если бы отмотать, не сделал бы так. Вину признаю. Больше такого не повторится, Ваша честь», — приводит слова Литвина Telegram-канал Mash.

Матч между LitEnergy и СКА проходил на стадионе «Москвич». Во время игры известный болельщик ЦСКА по прозвищу «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.