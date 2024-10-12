Блогер Литвин устроил драку на матче против «СКА-Ростова» Басты. Видео

Сегодня, 15:20
Российский видеоблогер и стример Михаил Литвин подрался с фанатом во время матча 7-го тура Кубка медийной футбольной лиги между LitEnergy и «СКА-Ростовом».
Известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.
В конфликт вмешался владелец «СКА-Ростова» рэпер Василий Вакуленко (Баста), который попытался защитить фанатов своей команды. Однако Литвин утверждал, что те первые начинают провокации.
Матч был приостановлен на несколько минут. Теперь блогеру грозит длительная дисквалификация.