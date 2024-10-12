Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 15:20

Блогер Литвин устроил драку на матче против «СКА-Ростова» Басты. Видео

Блогер Литвин устроил драку на матче против «СКА-Ростова» Басты
Алина Савинова
Михаил Литвин.
Фото Скриншот видео Telegram-канала «Крысева: Медиа футбич»
Telegram Дзен

Российский видеоблогер и стример Михаил Литвин подрался с фанатом во время матча 7-го тура Кубка медийной футбольной лиги между LitEnergy и «СКА-Ростовом».

Известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Михаил Литвин ударил фаната по лицу во время матча Кубка лиги.
Фото Скриншот видео Telegram-канала «Крысева: Медиа футбич»

В конфликт вмешался владелец «СКА-Ростова» рэпер Василий Вакуленко (Баста), который попытался защитить фанатов своей команды. Однако Литвин утверждал, что те первые начинают провокации.

Василий Вакуленко (Баста) во время конфликта на матче с LitEnergy.
Фото Скриншот видео Telegram-канала «Крысева: Медиа футбич»

Матч был приостановлен на несколько минут. Теперь блогеру грозит длительная дисквалификация.

Футбол
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Василий Вакуленко (Баста)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Кучеров оформил хет-трик и набрал 4 очка в стартовой игре сезона НХЛ
«Для Карпина я в компании «жирных». Даниил Хлусевич — о трансфере в «Зенит», дорогой покупке, Станковиче и сборной без матчей с Медиалигой
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
В Госдуме оценили слова Глушенкова о пиве после матча
Сегодня
Вчера
Неделя