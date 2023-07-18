Бояринцев: «Думаю, Павлюченко до 50 лет может спокойно играть в медиалиге»

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказался о том, что бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко до сих пор играет в медиалиге. Также он ответил, может ли представить себя играющим в медиакоманде.

«Это достаточно популярно у молодежи. Ребята, которые заканчивают, с удовольствием туда идут. Но мне куда? Чтобы играть там регулярно, надо держать себя в форме. Роман держит себя в форме, он и во второй лиге недавно еще играл. Я еще «Родину» тренировал, а он играл против нас. Он следит за собой, думаю, лет до 50 может спокойно в медиалиге играть», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Будучи футболистом, Бояринцев выступал за «Носту», «Рубин», «Спартак», «Шинник», «Сатурн», «Томь», «Торпедо» и другие клубы. После окончания игровой карьеры он стал тренером. В мае 2023 года 45-летний специалист возглавил «Сокол».

В первом туре ФНЛ команда Бояринцева уступила в гостях «Родине» (0:4).