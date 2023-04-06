Будаков рассказал, как оказался в медиакоманде «БейБеги»

Российский вратарь Александр Будаков рассказал, как оказался в медиакоманде «БейБеги», которой владеют футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев.

«Списались с Георгием, предложил побегать, сказал, что собирает команду друзей. Приехал на первую тренировку, пропустил все что можно (до этого три года не играл), и Джика спрашивает: «А ты точно готов?», — приводит слова Будакова Sport24.

Пресс-атташе ФК «Бей Беги» стал бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг.