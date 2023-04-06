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Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:30

Будаков рассказал об особенностях медиалиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский вратарь Александр Будаков рассказал об особенностях медиалиги.

«Хейт к медиалиге? А в чем он заключается? Тут играет много профиков — мы получаем удовольствие! И много тех, кто вовсе в футбол не играл. У нас в команде были пожарные, парикмахеры, я в агентстве недвижимости работаю. Мы как эти... Как сборная Люксембурга! У нас даже девочка из Сколкова была. Все, что нельзя нам было в профессиональных клубах, здесь можно! И высказаться можно, и судьям напихать. Я в том сезоне кружку пива на игре выпил! Это был запланированный перфоманс! Президенты знали об этом, главный тренер — нет. На видео даже слышно, как он кричит на меня: «Если выпьешь, я тебя заменю!» И реально заменил. Но я знал, на что иду. Главное, чтобы не было рекламы на кружке пива, чтобы было непонятно, алкогольное или безалкогольное оно. Тогда у лиги вопросов нет. Выпил — вот и шоу!» — приводит слова Будакова Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-06-budakov-pro-medialigu-vse-chto-nam-bylo-nelzya-v-klubakh-zdes-mozhno-ya-v-tom-sezone-kruzhku-piva-na-igre-vypil
Александр Будаков
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