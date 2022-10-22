Юран объяснил, почему Давыдов перешел из «Химок» в клуб Медиалиги «Reality»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о переходе нападающего подмосковного клуба Дениса Давыдова в клуб Медиалиги «Reality».

«Когда я был тренером «Химок», то с Денисом Давыдовым у нас был план вернуться в большой футбол. Не знаю, что потом пошло не так. Может, он выбрал Медиафутбол, потому что ему не интересно играть за молодежку подмосковного клуба. Или это определенный отрезок его карьеры, после которого он может вернуться в профессиональный футбол.

Его перевели во вторую команду, где шансов, похоже, тоже на дали. Поэтому Денис решил попробовать себя в Медиалиге. Сложно комментировать это решение. Главное, что он принял его самостоятельно. Факт только в одном: к сожалению, у Давыдова не получилось заиграть в «Химках», — цитирует Юрана Sport24.

27-летний форвард выступал за «Химки» с лета этого года, но появился на поле только в матче Кубка России против «Нижнего Новгорода» (1:1, 3:5 — по пенальти).

Давыдов является воспитанником московского «Спартака». За основную команду красно-белых он провел 37 матчей, в которых забил один гол и отдал 6 результативных передач.