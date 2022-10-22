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Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:01

Юран объяснил, почему Давыдов перешел из «Химок» в клуб Медиалиги «Reality»

Руслан Минаев

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о переходе нападающего подмосковного клуба Дениса Давыдова в клуб Медиалиги «Reality».

«Когда я был тренером «Химок», то с Денисом Давыдовым у нас был план вернуться в большой футбол. Не знаю, что потом пошло не так. Может, он выбрал Медиафутбол, потому что ему не интересно играть за молодежку подмосковного клуба. Или это определенный отрезок его карьеры, после которого он может вернуться в профессиональный футбол.

Его перевели во вторую команду, где шансов, похоже, тоже на дали. Поэтому Денис решил попробовать себя в Медиалиге. Сложно комментировать это решение. Главное, что он принял его самостоятельно. Факт только в одном: к сожалению, у Давыдова не получилось заиграть в «Химках», — цитирует Юрана Sport24.

27-летний форвард выступал за «Химки» с лета этого года, но появился на поле только в матче Кубка России против «Нижнего Новгорода» (1:1, 3:5 — по пенальти).

Давыдов является воспитанником московского «Спартака». За основную команду красно-белых он провел 37 матчей, в которых забил один гол и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-22-yuran-o-prozvishche-davydova-russkiy-messi-eto-sygralo-s-nim-zluyu-shutku-denis-poschital-chto-vsego-dostig

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Сергей Юран
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