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Сегодня, 20:00

Гасилин: «Во время чемпионата мира я очень сильно разжирел. За полтора месяца 17 кг набрал»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, почему решил отказаться от употребления алкоголя.

«Почему отказался от алкоголя? После футбольной карьеры я начал употреблять пенное золото [пиво]. Но сейчас надо паузу. Активно худею, активно набираю форму, хочу хорошо выглядеть.

Были ли проблемы с формой? Во время чемпионата мира я очень сильно разжирел, как свинья. За полтора месяца 17 кг набрал. Но сейчас за месяц я скинул 8 кг. Неприятно, когда прибавляешь. Я всегда был стройный, а тут на тебе», — сказал Гасилин в выпуске программы на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров».

Гасилин выступал за «Зенит», «Амкар», «Томь», «Волгарь» «Звезду» и другие клубы. В феврале 2022 года он принял решение приостановить карьеру в профессиональном футболе и стал играть за медиафутбольные команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-gasilin-vo-vremya-chm-2022-ya-sil-no-razzhirel-nabral-17-kg/
Алексей Гасилин
Футбол
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