Гасилин: «Во время чемпионата мира я очень сильно разжирел. За полтора месяца 17 кг набрал»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, почему решил отказаться от употребления алкоголя.

«Почему отказался от алкоголя? После футбольной карьеры я начал употреблять пенное золото [пиво]. Но сейчас надо паузу. Активно худею, активно набираю форму, хочу хорошо выглядеть.

Были ли проблемы с формой? Во время чемпионата мира я очень сильно разжирел, как свинья. За полтора месяца 17 кг набрал. Но сейчас за месяц я скинул 8 кг. Неприятно, когда прибавляешь. Я всегда был стройный, а тут на тебе», — сказал Гасилин в выпуске программы на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров».

Гасилин выступал за «Зенит», «Амкар», «Томь», «Волгарь» «Звезду» и другие клубы. В феврале 2022 года он принял решение приостановить карьеру в профессиональном футболе и стал играть за медиафутбольные команды.