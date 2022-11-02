Экс-игрок «Анжи» Мухаммад: «Я поиграл в ФНЛ и скажу, что медиалига ничем не отличается»

Сегодня, 11:30
Бывший полузащитник «Анжи» Шариф Мухаммад сравнил уровень игры в медиалиге и в профессиональных турнирах.
«Я в июле с семьей прилетел из Азии в Россию. Сейчас поддерживаю форму в медиалиге, перед тем как снова уехать из страны. Уровень в медиалиге позволяет поддерживать форму? Все индивидуально. Но в большинстве команд есть ребята с футбольным прошлым, так что уровень неплохой. Если раньше здесь было больше артистов, то сейчас игроки с неплохим уровнем. Я поиграл в ФНЛ и скажу, что медиалига ничем не отличается», — приводит слова Мухаммада Metaratings.ru.
Мухаммад выступает во втором сезоне медиалиги за команду GOATS. В 6 матчах они набрали 6 очков и идут на последнем месте в группе Б.
32-летний футболист ранее играл за команды «Анжи», «Спартак-Нальчик», «Эскильстуна» (Швеция), «Кармиотисса» (Кипр), «Мазия» (Мальдивы), «Гокулам Керала» (Индия).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования