Цопанов: «Если PRAVDA решится на создание команды, ни у Fight Nights, ни у Hardcore не будет шансов в МФЛ»

Глава промоушена PRAVDA Хетаг Цопанов рассказал, планирует ли его организация заявить команду в медийную футбольную лигу (МФЛ).

«У нас много футболистов. Мы продумали всю концепцию команды: кто будет тянут медийно, а кто будет тянуть игру. Если мы на это решимся, ни у Fight Nights, ни у Hardcore не будет шансов. Если это выстрелит, все будут в шоке. Пока не взялись за это, потому что хочется, чтобы все было на уровне. Все, что пропагандирует здоровый образ жизни, — это наше», — цитирует Metaratings.ru Цопанова.

На медиафутбольном турнире в Казахстане команда Fight Nights дошла до финала, где проиграла по пенальти 2 Drots. Во втором сезоне МФЛ она стала последней в своей группе — 8 очков в 8 матчах.