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Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:47

Далалоян заявил, что готов сыграть в Медиалиге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Токио-2020/21, трехкратный чемпион мира Артур Далалоян заявил, что рассматривал предложения из футбольной Медиалиги.

«Не пора ли сыграть в Медиалиге? Да! Разговоры об этом были, и я даже готов был сыграть, но соревновательный график не позволил. Посмотрим, может в ближайшем будущем получится. Мне очень нравится формат Медиалиги. То, что там играют известные люди, настоящие звезды. За этим интересно наблюдать. Вообще, я часто играю в футбол. По крайней мере весной и летом, когда погода хорошая. В детстве мог на футбольном поле пробыть с 10 утра до 10 вечера. Сейчас, конечно, мы с ребятами арендуем коробку и играем там, а не просто во дворе. Бывает, что гимнасты сборной России играют в футбол прямо на базе, на «Озере Круглое». Давид Белявский очень любит играть. Я предпочитаю играть в нападении, а на воротах у нас чаще всего Денис Аблязин. Он здоровый, накачанный», — приводит слова Далалояна «Спорт день за Днем».

26-летний Далалоян — олимпийский чемпион Токио-2020/21 в командных соревнованиях, трехкратный чемпион мира, в том числе в многоборье-2018, пятикратный победитель чемпионатов Европы.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/dalayalon-gotov-sygrat-v-medialige-lyublyu-byt-napadayushchim
Футбол
Артур Далалоян
Спортивная гимнастика
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