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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 17:28

Булыкин: «Медиалига — это безобразие, им не место в профессиональном футболе»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал медиалигу, заявив, что этой организации не место в профессиональном спорте.

Накануне состоялась потасовка с участием блогера Михаила Литвина и активных болельщиков «СКА-Ростова» на матче медиалиги.

«Потасовка в медиалиге — это просто безумие, это вообще недопустимо. Это точно не про футбол, там много шоу. В медиалиге больше безобразия, чем футбола. Думаю, теперь многие поймут, что матчи с профессиональными командами им точно не светят. Им не место в профессиональном футболе», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Матч между LitEnergy и СКА проходил на стадионе «Москвич». Известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес российского блогера и стримера Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Футбол

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