Егоров — о переговорах с Глушаковым: «Он ни разу не дал четкого ответа. Все что могли предложить — 50 тысяч в месяц»

Президент медиакоманды «Броук Бойз» Дмитрий Егоров рассказал «СЭ» будет ли Денис Глушаков участвовать на МКС-2023.

«Вели разговор с Денисом Глушаковым, но четкого ответа, будет ли он выступать или нет, он ни разу не дал. На мой взгляд, он искал предложение получше. Сейчас период заявки закончился, и мы его не заявили. Заявлен ли он за какие-то другие клубы? Неизвестно. Возможно, он нашел предложение, которое финансово выгодней. Все, что мы могли ему предложить — это 50 тысяч рублей в месяц», — сказал Егоров корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

36-летний полузащитник играет за «Пари НН» с февраля. Он сыграл за нижегородцев 9 матчей, отметившись голом.