Губерниев усомнился в названии «медиафутбол»: «Турнир превратился в соревнование команд мастеров»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал с «СЭ» развитие медиалиги в России.

«Медиалига сейчас превратилась в соревнование команд-мастеров. Там от медиафутбола уже почти ничего не осталось, в основном там профессиональные спортсмены бегают. Где там приставка «медиа» — то? Ну, есть персонажи, конечно. Профессиональная лига, которая называется почему-то «медиафутболом», — сказал Губерниев «СЭ».

Медийная футбольная лига была создана в 2022 году Николаем Осиповым. Сейчас проходит уже пятый сезон турнира. Ранее чемпионами МФЛ становились 2DROTS (дважды), «Родина Медиа» и «Титан».

В FONBET Кубке России сезона-2023/24 принимали участие три команды из медиалиги: 2DROTS, «Родина Медиа» и «Амкал».

(Софья Грецкая)