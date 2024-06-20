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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 16:42

Губерниев усомнился в названии «медиафутбол»: «Турнир превратился в соревнование команд мастеров»

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Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал с «СЭ» развитие медиалиги в России.

«Медиалига сейчас превратилась в соревнование команд-мастеров. Там от медиафутбола уже почти ничего не осталось, в основном там профессиональные спортсмены бегают. Где там приставка «медиа» — то? Ну, есть персонажи, конечно. Профессиональная лига, которая называется почему-то «медиафутболом», — сказал Губерниев «СЭ».

Медийная футбольная лига была создана в 2022 году Николаем Осиповым. Сейчас проходит уже пятый сезон турнира. Ранее чемпионами МФЛ становились 2DROTS (дважды), «Родина Медиа» и «Титан».

В FONBET Кубке России сезона-2023/24 принимали участие три команды из медиалиги: 2DROTS, «Родина Медиа» и «Амкал».

(Софья Грецкая)

Футбол
Дмитрий Губерниев
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