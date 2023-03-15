Кузнецов — о матче 2DROTS с ЦСКА: «Приятное событие — против своей команды сыграть в качестве тренера»



Главный тренер 2DROTS и бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о запланированном товарищеском матче с армейцами.

«2DROTS еще в том году должен был сыграть с ЦСКА, но что-то не срослось. Для меня эта игра будет принципиальной. Приятное событие — против своей команды сыграть в качестве тренера. Мы будем готовиться к этой игре, надо не ударить в грязь лицом. Для ребят из 2DROTS большой плюс, что они смогут сыграть с командой РПЛ. Для каждого это большое событие и мечта. Мы постараемся всех порадовать своей игрой. Понимаем, что для ЦСКА эта встреча не так важна, но хотелось бы, чтобы в составе армейцев играли звезды: Акинфеев, Дивеев, Обляков, Заболотный, Чалов, если их в сборную не вызовут. Для моих ребят это здорово, но я привык к такому уровню», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

Ранее глава медиалиги Николай Осипов заявил, что ЦСКА сыграет с 2DROTS 25 марта на домашнем стадионе.