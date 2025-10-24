Кузнецов заявил о готовности работать в профессиональном футболе: «Рассматриваю команды, претендующие на повышение в классе»

Бывший главный тренер Broke Boys Дмитрий Кузнецов рассказал «СЭ» о своем будущем.

«Ну я только закончил в Broke Boys. Естественно, если будут предложения из профессионального футбола, то я готов рассмотреть, да. Приоритет — Москва, Московская область. Работать с профессиональной командой интересно. Естественно, рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе. Потому что лучше играть и достигать каких-то целей, чем прозябать на десятых, на пятнадцатых местах, ничего не добиваясь. Это неинтересно просто», — сказал Кузнецов «СЭ».

28 сентября Кузнецов покинул пост главного тренера Broke Boys. Ранее специалист возглавлял медийный клуб 2DROTS. Также он входил в тренерские штабы «Рубина» и казахстанского «Иртыша».