Дуду рассказал, что ЦСКА не звал его на игру с 2Drots

Бывший игрок ЦСКА Дуду Сеаренсе рассказал о том, что армейцы не приглашали его на товарищеский матч против 2Drots.

«О матче с командой блогеров я первый раз слышу, ЦСКА не связывался со мной по поводу приглашения на игру. А так, я бы с радостью посетил Москву, всегда говорил, что очень люблю этот город и ЦСКА

Знаю, что выиграла команда у «Зенита», рад этому. ЦСКА всегда должен думать только о первом месте, желаю клубу чемпионства!» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Дуду.

Матч ЦСКА против 2Drots пройдет 25 марта на «ВЭБ Арене». Начало — в 14:00 по московскому времени.