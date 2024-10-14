Дьяков назвал арест Литвина за драку с фанатом СКА уроком для футболистов медиалиги

Тренер медиафутбольной команды «Броук Бойз» Виталий Дьяков в комментарии для «СЭ» отреагировал на арест блогера и основателя LitEnergy Михаила Литвина.

«Надеюсь, что на лигу в целом этот инцидент никак не повлияет. Лично знаком с Мишей, понятно, что в видеороликах он один, а в жизни абсолютно адекватный, хороший человек. Но обращать внимание на болельщиков, бежать с ним разбираться — неправильно. Он повел себя некорректно, и сам в этом уже признался. Надеюсь, что сильной строгости к нему не будет и амнистия последует. Урок будет для всех: для него и других игроков медиалиги. Хочется, чтобы все закончилось нормально и медиалига продолжила свое существование», — сказал Дьяков «СЭ».

Ранее стало известно, что суд вынес решение арестовать Литвина на 13 суток за инцидент с дракой во время матча медиалиги между «СКА-Ростовом» и LitEnegry. По ходу игры известный болельщик ЦСКА по прозвищу «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес основателя LitEnergy. Тот забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

(Александр Абустин)