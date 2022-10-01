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Медиалига (МКС)

Сегодня, 01:28

Джикия подтвердил уход Соболева из медийной команды «Бей Беги»

Севастиан Терлецкий
,  
Дмитрий Барулев

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что его одноклубник Александр Соболев покинул команду мейдийной футбольной лиги «Бей Беги», где был одним из руководителей.

— Вопрос про Соболева. Что ему так не нравится в КДК Медиалиги?

— Он сам об этом скажет скоро. Запишет видео.

— Вы с ним общались? Вы приняли это решение?

— Конечно, приняли. Раз его нет значит приняли.

— Вам не обидно?

— Нет.

— Получается вы теряете медийность. Раньше это была команда Джикии и Соболева. А сейчас это команда Джикии. Это не так интересно.

— Почему это не интересно?

— Эта команда ассоциируется с вами и Александром.

— А я ухожу куда-то? Этого достаточно. Пока я здесь, команда будет.

— А есть вероятность, что вас тоже расстроит работа КДК и вы решите покинуть клуб?

— Почему она должна меня расстроить? Расстроило Соболева? Все разные. Саша, на сегодняшний день, не часть команды.

— Как команда восприняла эту новость?

— Выиграла 3:1.

— Вы по-прежнему не вкладываете личные деньги в «Бей Беги»?

— Нет. Только спонсоры.

— Может быть, Руслана Литвинова на место Соболева?

— Я сегодня с ним об этом разговаривал. Вполне возможно. Почему нет?

Александр Соболев
Георгий Джикия
ФК Бей Беги
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