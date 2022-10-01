Джикия подтвердил уход Соболева из медийной команды «Бей Беги»

Сегодня, 01:28
Защитник «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что его одноклубник Александр Соболев покинул команду мейдийной футбольной лиги «Бей Беги», где был одним из руководителей.
— Вопрос про Соболева. Что ему так не нравится в КДК Медиалиги?
— Он сам об этом скажет скоро. Запишет видео.
— Вы с ним общались? Вы приняли это решение?
— Конечно, приняли. Раз его нет значит приняли.
— Вам не обидно?
— Нет.
— Получается вы теряете медийность. Раньше это была команда Джикии и Соболева. А сейчас это команда Джикии. Это не так интересно.
— Почему это не интересно?
— Эта команда ассоциируется с вами и Александром.
— А я ухожу куда-то? Этого достаточно. Пока я здесь, команда будет.
— А есть вероятность, что вас тоже расстроит работа КДК и вы решите покинуть клуб?
— Почему она должна меня расстроить? Расстроило Соболева? Все разные. Саша, на сегодняшний день, не часть команды.
— Как команда восприняла эту новость?
— Выиграла 3:1.
— Вы по-прежнему не вкладываете личные деньги в «Бей Беги»?
— Нет. Только спонсоры.
— Может быть, Руслана Литвинова на место Соболева?
— Я сегодня с ним об этом разговаривал. Вполне возможно. Почему нет?