Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Суперкубок УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 21:52

Джикия заявил, что футболка медийного ФК 10 была получена им в подарок

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия на турнире «Т-Лига уличного футбола» ответил на вопрос о своей текущей спортивной форме и возможном переходе в медиафутбольный клуб.

30-летний игрок покинул московский клуб по окончании сезона-2023/24 и с тех пор находится в статусе свободного агента.

«Тяжело оценивать форму. Ее нужно оценивать в профессиональном футболе. Фото с футболкой ФК 10 (клуб медиалиги — прим. «СЭ»)? Мне сделали подарок на матче между ФК 10 и «Народной Командой», — сказал игрок.

Георгий Джикия и президент ФК 10 Азамат Мусагалиев.
Фото Соцсети

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 год, став с командой чемпионом России-2016/17 и обладателем Кубка страны-2021/22. За красно белых россиянин провел 215 матчей, в которых забил 5 голов. Также на счету Джикии 44 матча и 2 забитых мяча в составе сборной России.

Георгий Джикия
Футбол
1
0
Читайте также
Под Саратов прошел чемпионат России по пахоте
Трусова и Игнатов сыграли свадьбу в Барвихе
Умер журналист Евгений Ксензенко
Зарема обвинила Станковича и других тренеров «Спартака» в коррупции. Трансферные слухи РПЛ за 17 августа
NYT констатировало продолжение отступления ВСУ в Донбассе
Алаудинов указал на большое количество сдающихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Рахмановича в Саудовскую Аравию может не состояться
Молодой талант выбрал «Зенит» и ошибся. Почему у Коваленко не получилось в Санкт-Петербурге
«РБ Спорт»: Коваленко согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Оренбург»
«Зенит» не получал предложений по Кассьерре
В «Спартаке» — новый центральный защитник! Миенти Абена перешел из бывшего клуба Станковича
Абена перешел в «Спартак», Ройс в США, «Крылья» подпишут Чистякова?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первак считает, что Джикии рано идти в медиалигу

Георгий Джикия исключил свое участие в Медиалиге