Джикия заявил, что футболка медийного ФК 10 была получена им в подарок

Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия на турнире «Т-Лига уличного футбола» ответил на вопрос о своей текущей спортивной форме и возможном переходе в медиафутбольный клуб.

30-летний игрок покинул московский клуб по окончании сезона-2023/24 и с тех пор находится в статусе свободного агента.

«Тяжело оценивать форму. Ее нужно оценивать в профессиональном футболе. Фото с футболкой ФК 10 (клуб медиалиги — прим. «СЭ»)? Мне сделали подарок на матче между ФК 10 и «Народной Командой», — сказал игрок.

Георгий Джикия и президент ФК 10 Азамат Мусагалиев. Фото Соцсети

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 год, став с командой чемпионом России-2016/17 и обладателем Кубка страны-2021/22. За красно белых россиянин провел 215 матчей, в которых забил 5 голов. Также на счету Джикии 44 матча и 2 забитых мяча в составе сборной России.