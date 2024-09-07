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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 21:26

Дзюба спровоцировал скандал в финале Лиги уличного футбола

Артем Дзюба.
Фото Скриншот трансляции
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Известный российский футболист Артем Дзюба стал участником неоднозначной ситуации во время финального матча Лиги Уличного футбола между «Амкалом» и командой Mandalorian.

В ходе игры у Дзюбы произошел конфликт с одним из соперников. В результате столкновения экс-форвард «Локомотива» пнул оппонента.

После этого инцидента игроки «Амкала» потребовали показать Дзюбе красную карточку, однако арбитр не стал наказывать 36-летнего игрока.

В ответ на это клуб из медиалиги выпустил на поле резервный состав, который пропустил семь голов от Mandalorian в первом тайме.

Артем Дзюба пребывает в статусе свободного агента с июля нынешнего года. Его последней командой в профессиональном футболе был столичный «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023-го.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Амкал

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