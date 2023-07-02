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Медиалига (МКС)

Сегодня, 22:25

Дмитрий Тарасов рассказал об уникальном достижении: «Такого нет ни у Месси, ни у Роналду»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов похвастался уникальным достижением после победы с командой «Родина Медиа» над 2DROTS в финальном матче третьего сезона Медиалиги-2023. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Тарасова.

«Я первый футболист на планете, который выиграл чемпионат России, Кубок России и Медиалигу! Такого точно нет ни у Месси, ни у Роналду! ?

«Родина Медиа» — Чемпионы!» — написал футболист в соцсети.

36-летний Тарасов выигрывал чемпионат и Кубок России в составе «Локомотива».

Дмитрий Тарасов
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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