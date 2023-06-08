Экс-игрок 2Drots Кутузов рассказал о работе с Дмитрием Кузнецовым

Нападающий «Титана» Сергей «Кутуз» Кутузов рассказал о c главным тренером 2Drots Дмитрием Кузнецовым.

«Было приятно находиться на тренировках, работать под его руководством. Какие-то упражнения он взял из своего игрового опыта за границей. Было много испанских упражнений. И в первую очередь Дмитрий Викторович мне приятен как человек, мы с ним хорошо общались. Когда я уходил из «2Drots», мне было очень сложно с ним попрощаться, потому что он меня даже обиделся. Но благо, мы с ним смогли уладить этот конфликт. Я сказал ему, что он очень хороший человек. Футбол футболом, но я хотел бы общаться с вами и дальше. Мы пожали руки. Он меня понял. Если он желает продвигаться дальше профессионально, то Медиалига станет для него хорошим толчком», — приводит слова Кутузова «Газета.ру».

Ранее Кутузов рассказал о своих ощущениях от возможной встречи с 2Drots в плей-офф МФЛ-3.