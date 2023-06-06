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Медиалига (МКС)

Сегодня, 20:25

Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» Глеб рассказал о переговорах с медийным клубом GOATS

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал о своих ближайших планах.

«Чем сейчас занимаюсь? Своими делами, бизнесом и семьей. Была мысль попробовать себя в роли тренера, но этим надо жить и очень много работать. У меня двоякое чувство по отношению к тренерской работе. Недавно президент медийной команды GOATS Гуди сказал, что я могу сыграть за них. На какой стадии сейчас переговоры? Мы переговорили, друг друга поняли, сейчас ждем. Ни с кем больше не общался насчёт этого, кроме GOATS. Слежу ли за медиалигой? Не сказать, что прямо слежу, но очень часто заглядываю на обзоры и пресс-конференции. Реально интересно наблюдать, это что-то новое. Я вижу, что очень нравится молодежи. Считаю, что у этой лиги хорошее будущее», — приводит слова Глеба Metaratings.ru.

В третьем сезоне Медиалиги MFL команда GOATS выиграла свою группу, одержав на групповом этапе три победы в шести матчах. В 1/4 финала GOATS сыграют с победителем пары «Титан» — «Родина Медиа».

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-arsenala-i-barselony-gleb-rasskazal-o-peregovorakh-s-mediinym-klubom-goats-256860/
Александр Глеб
Футбол
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