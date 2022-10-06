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Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:52

Экс-игрок «Динамо» Дьяков рассказал о своем отношении к медиалиге

Виктория Кравченко

Экс-игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, как относится к Медиалиге. 33-летний россиянин является игроком любительской команды «Броук Бойз».

«В «Броук Бойз» мы тренируемся, готовимся. У нас в субботу будет игра. Все нормально.

Надолго ли Медиалига? В первом сезоне она очень сильно выстрелила. И по количеству просмотров матчей, и болельщики ходили. На финале было 10 тысяч. Если дальше получится также круто все делать, то наверное, это будет всерьез и надолго», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

Он также рассказал, что если бы в Медиалиге выступали профессиональные футболисты, лига была бы не так интересна.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-po-medialige-est-opredelenny-e-voprosy/
Виталий Дьяков
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