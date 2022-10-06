Экс-игрок «Динамо» Дьяков рассказал о своем отношении к медиалиге

Экс-игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, как относится к Медиалиге. 33-летний россиянин является игроком любительской команды «Броук Бойз».

«В «Броук Бойз» мы тренируемся, готовимся. У нас в субботу будет игра. Все нормально.

Надолго ли Медиалига? В первом сезоне она очень сильно выстрелила. И по количеству просмотров матчей, и болельщики ходили. На финале было 10 тысяч. Если дальше получится также круто все делать, то наверное, это будет всерьез и надолго», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

Он также рассказал, что если бы в Медиалиге выступали профессиональные футболисты, лига была бы не так интересна.