Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:18

Шатов будет выступать в медиалиге за клуб «СиндЕкат»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов продолжит карьеру в медиалиге. 34-летний хавбек будет выступать за клуб «СиндЕкат».

«Вчера Шатов подключился к работе тренерского штаба «СиндЕката» и провел тактическую тренировку перед предстоящей игрой против команды «Эгриси», — сообщила пресс-служба RCC.

33-летний Шатов приостановил карьеру летом прошлого года. Он выступал за «Урал», «Рубин», «Зенит», «Краснодар» и «Анжи». На его счету 2 гола в 28 матчах за сборную России.

Олег Шатов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
Алена Апина снялась в сериале «Комбинация»
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Сегодня
Вчера
Неделя