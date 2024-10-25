Радимов — о медиалиге: «Пока мы без еврокубков, ей ничего не грозит»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о медиалиге.

— Кто-то считает, что лет через пять медиалига в нынешнем формате схлопнется. А вы как думаете?

— Пока мы без еврокубков, ей ничего не грозит. Вот когда снимут санкции, интерес к медиафутболу наверняка снизится. Тут еще многое зависит от Осипова и Кортавы, руководителей лиги. Сейчас они уже не стараются что-то изменить в лучшую сторону. Довольствуются тем, что есть. Мне это не нравится.

— А молодежь от медийки в восторге.

— Не то слово! Вы не представляете, сколько раз за последние полтора года ко мне на вокзале подбегали мальчишки с криком: «О, тренер «Чисто Питера»!» Они понятия не имеют, как я играл в футбол. Это их не волнует. Телевизор им тоже на фиг не нужен — как эксперта федерального спортивного канала не знают меня и знать не хотят. Зато про медиалигу смотрят все.