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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 10:00

Радимов — о медиалиге: «Пока мы без еврокубков, ей ничего не грозит»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о медиалиге.

— Кто-то считает, что лет через пять медиалига в нынешнем формате схлопнется. А вы как думаете?

— Пока мы без еврокубков, ей ничего не грозит. Вот когда снимут санкции, интерес к медиафутболу наверняка снизится. Тут еще многое зависит от Осипова и Кортавы, руководителей лиги. Сейчас они уже не стараются что-то изменить в лучшую сторону. Довольствуются тем, что есть. Мне это не нравится.

— А молодежь от медийки в восторге.

— Не то слово! Вы не представляете, сколько раз за последние полтора года ко мне на вокзале подбегали мальчишки с криком: «О, тренер «Чисто Питера»!» Они понятия не имеют, как я играл в футбол. Это их не волнует. Телевизор им тоже на фиг не нужен — как эксперта федерального спортивного канала не знают меня и знать не хотят. Зато про медиалигу смотрят все.

Владислав Радимов. Владислав Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» Получаю ответ: «Согласен»

Владислав Радимов

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