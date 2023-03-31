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Медиалига (МКС)

Сегодня, 17:24

Экс-тренер «Динамо» Кобелев заявил о готовности возглавить клуб Медиалиги

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что готов поработать с командой Медиалиги.

«Интересно ли мне поработать с командой Медиалиги? Любое предложение надо обговаривать. Футбол есть футбол. Существует разговорный процесс, все обговаривается. Медиафутбол растёт. Они даже предлагают менять формат с чистым игровым временем. Футбол необходимо поднимать и медиалига идет в правильном направлении. Скепсиса к этому нет», — сказал Кобелев Legalbet.

Последним местом работы Кобелева было московское «Динамо» в 2016 году.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-nastavnik-dinamo-kobelev-virazil-gotovnost/
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