Экс-защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Санья сыграет за медиаклуб Fight Nights

Медиафутбольный клуб Fight Nights объявил, что бывший защитник сборной Франции Бакари Санья сыграет за команду на зимнем Суперкубке МФЛ в Абу-Даби.

Согласно договору, 41-летний француз выйдет на поле в одном матче турнира.

Суперкубок пройдет в ОАЭ с 31 января по 8 февраля, Fight Nights начнет свой путь с предварительного раунда. Также в турнире примут участие команды «Десятка», Lit Energy, «Родина Медиа», «Броук Бойз», 2Drots и «Амкал».

Санья завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Он наиболее известен по игре за лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити», в общей сложности провел более 250 матчей в АПЛ. За сборную Франции на его счету 35 игр.