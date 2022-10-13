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Медиалига (МКС)

Сегодня, 00:40

Экс-защитник «Спартака» Тигиев проведет бой по правилам ММА против певца Олега Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
Георгий Тигиев.
Фото Соцсети

«БроукБойз» в Telegram-канале объявили, что в ближайшее время состоится бой защитника команды Георгия Тигиева против нападающего «На Спорте» и артиста Олега Майами.

Организацией поединка займется поп-ММА лига «Наше Дело». Тигиев и Майами встретились в октагоне после бойцовского вечера промоушена и обсудили свой конфликт и предстоящий бой.

Между ними возникли разногласия после того, как певец на пресс-конференции после матча МФЛ ударил ногой в грудь руководителя «БроукБойз» Артема «Райзена» Кузьмина (risenHAHA). Тигиев резко отреагировал на данный поступок в социальных сетях и пообещал разобраться с Олегом.

Ранее Тигиев выступал за «Торпедо», «Анжи», «Спартак», «Крылья Советов» и «Спартак-2».

Георгий Тигиев
ММА
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