Экс-защитник «Спартака» Тигиев проведет бой по правилам ММА против певца Олега Майами

«БроукБойз» в Telegram-канале объявили, что в ближайшее время состоится бой защитника команды Георгия Тигиева против нападающего «На Спорте» и артиста Олега Майами.

Организацией поединка займется поп-ММА лига «Наше Дело». Тигиев и Майами встретились в октагоне после бойцовского вечера промоушена и обсудили свой конфликт и предстоящий бой.

Между ними возникли разногласия после того, как певец на пресс-конференции после матча МФЛ ударил ногой в грудь руководителя «БроукБойз» Артема «Райзена» Кузьмина (risenHAHA). Тигиев резко отреагировал на данный поступок в социальных сетях и пообещал разобраться с Олегом.

Ранее Тигиев выступал за «Торпедо», «Анжи», «Спартак», «Крылья Советов» и «Спартак-2».