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Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:07

Fight Nights проведет переговоры с Зеедорфом и Санья в январе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Основатель медиа-футбольной команды Fight Nights Камил Гаджиев рассказал «СЭ» о возможности экс-футболистов «Милана» Кларенса Зеедорфа и «Арсенала» Бакари Санья сыграть за команду в Суперкубке МФЛ.

«Поясняю: и с тем, и с другим я буду разговаривать в январе. Сейчас с ними не беседовал, потому что не было никакой конкретики. Не было понимания, в какие даты пройдет, по какому формату. Теперь, когда у меня есть информация, я с ними переговорю. Бакари Санья постоянно находится в Дубае. А Зеедорф там бывает наездами. Мы с Кларенсом давно друг друга знаем, у меня есть возможность созвониться, обсудить», — сказал Гаджиев «СЭ».

Семь команд сыграют в Суперкубке медиалиги в Абу-Даби. Первый этап: участвуют «Десятка», Lit Energy, «Родина Медиа» и Fight Nights. Победитель пройдет в финальный раунд к «Броукам», 2Drots и «Амкалу».

31 января стартует предварительный раунд, пары 1/2 финала определятся жеребьевкой. Победители выйдут в малый финал, который состоится 2 февраля. 5 февраля состоятся полуфиналы основного раунда, финал — 8 февраля.

Бакари Санья
Кларенс Зеедорф
Камил Гаджиев
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