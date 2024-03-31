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Медиалига (МКС)

31 марта, 18:40

Фильцов сравнил зрелищность медиафутбола и медиахоккея

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Локомотива» и медийной команды AMC Fight Nights Александр Фильцов сравнил зрелищность медийных матчей в различных видах спорта.

«Мне по картинке больше нравится медиахоккей, чем медиафутбол. Тут несколько факторов: погодные условия, размеры площадок. Я не смотрел целые матчи, видел хайлайты, но мне и по этим отрывкам понравилось. У хоккея, баскетбола другие реалии. В помещении добавляются лазерные шоу, музыка. Все это придает атмосферы. Все медийные активности дали подпитку профессиональному спорту», — цитирует Фильцова Legalbet.

Старт пятого сезона медиалиги запланирован на 20 апреля. В турнире примут участие 20 команд. Сезон медийной хоккейной лиги стартовал 25 февраля. Согласно регламенту, по итогам кругового турнира лучшие команды пройдут в «Финал четырех».

Источник: Legalbet
Александр Фильцов
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