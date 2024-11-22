Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 02:18

Воронин — о матче между сборными России и Медиалиги: «Понимаю руководство РФС»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Амкала» Филипп Воронин прокомментировал возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Медиалиги.

«Матч сборных России и Медиалиги? Для национальной команды игры со сборными Брунея, Бурунди и так далее идут в зачет ФИФА. А матчи с Медиалигой или сборной РПЛ — это просто развлечение и хорошее времяпровождение для болельщиков. Поэтому сборной нет смысла вызывать футболистов на матч, который вообще ни на что не повлияет. Если такое и делать, то, наверное, когда закончится сезон РПЛ.

Игроки же в своих клубах получают зарплаты, тренируются. Как тем же владельцам команд объяснить поездку на такой матч? Никак. В разгар сезона представить такое невозможно. Поэтому, может быть, у меня не самое популярное мнение по этому вопросу среди представителей Медиалиги, но тут я понимаю руководство РФС», — цитирует Legalbet Воронина.

Источник: Legalbet
ФК Амкал

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В России изменится порядок регистрации транспортных средств
В США заявили о неспособности ракет ATACMS обеспечить Киеву победу
Опубликованы кадры удара ВС РФ ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске
Президент РФ заявил о невозможности противодействия российским ракетам «Орешник»
Сборная России разгромила Сирию в Волгограде
Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала
Сегодня
Вчера
Неделя