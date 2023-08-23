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Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:40

ФК «10» планирует провести матч против БАТЭ в сентябре

Микеле Антонов
Корреспондент
Азамат Мусагалиев
Азамат Мусагалиев.
Фото Global Look Press
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Основатель медиафутбольного клуба ФК «10» Азамат Мусагалиев в интервью «СЭ» рассказал о планах сыграть товарищеский матч против БАТЭ.

«Мы не просто готовимся целый год к матчу с «Зенитом»... Чуть приоткрою завесу тайны: сейчас у нас открылась дверь в переговорах с БАТЭ. Планируем сыграть с ними в конце сентября. Мы также близко подошли к началу переговоров с Казахстанской федерацией футбола. Думаю, братья казахи не откажут нам в этом удовольствии», — сказал Мусагалиев «СЭ».

Ранее Мусагалиев сообщил, что ФК «10» бросит вызов «Зениту». Матч команд планируется на «Газпром Арене».

Леонид Слуцкий, Азамат Мусагалиев и&nbsp;Артем Дзюба. «Начал смотреть шоу Слуцкого и Дзюбы и сразу выключил. Неинтересно, много мата». Азамат Мусагалиев — о «Спартаке» и Медиалиге

ФК БАТЭ
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