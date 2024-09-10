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Сегодня, 10:36

Футболист «Амкала» Ефремов объяснил, почему не хочет переходить в профессиональный клуб

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Футболист «Амкала» Дмитрий Ефремов заявил, что не хочет переходить в профессиональный клуб на меньшую зарплату.

«Мне в следующем году уже 30 лет — есть жена, дочка, которых нужно кормить и одевать. Еще и ипотека (смеется). Ладно, шучу: прямо острой нужды в деньгах у меня нет. Но зарабатывать меньше, чем сейчас, я и правда не хочу. Либо нужна команда с четкой задачей, например выйти в первую лигу. А просто без цели кататься по всей России на автобусе желания абсолютно ноль, это ужас», — приводит слова Ефремова Sport24.

С 2013 по 2019 год Ефремов выступал за ЦСКА. В 18 лет Дмитрий выиграл с армейцами чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а в 20 вызывался в национальную команду под руководством Фабио Капелло. Последним профессиональным клубом футболиста был «Текстильщик».

Источник: Sport24
ФК Амкал

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