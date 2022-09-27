Камил Гаджиев: «В будущем Мостовой сможет возглавить топ-клуб РПЛ»

Президент медийного футбольного клуба Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о главном тренере команды Александре Мостовом.

«Со слов ребят, он дает им огромную уверенность и может помочь правильным советом тогда, когда это нужно. Безусловно, он анализирует наш тренерский процесс, анализирует соперника и ко всему относится с должным профессионализмом», — цитирует «РБ Спорт» Гаджиева.

Специалист заявил, что Мостовой сможет возглавить клуб из российской премьер-лиги (РПЛ).

«Даже не сомневаюсь, что в будущем Мостовой сможет возглавить топ-клуб РПЛ. Другой вопрос, нужно ли ему это. Саша столько сделал в футболе, что уже давно находится в постоянной зоне комфорта. А когда человек возглавляет клуб РПЛ, на него тут же оказывается сильнейшее давление со стороны болельщиков», — добавил он.

53-летний Мостовой в качестве главного тренера Fight Nights одержал две победы подряд в матчах Медиалиги. Его команда обыграла «Рубин» (1:0) и «Эгриси» (1:0). Специалист ранее не работал тренером.