Гасилин намерен перейти в «Наши Парни»: «Хочу поработать в структуре РФС»

Бывший форвард «Зенита» и игрок «Амкала» из медиалиги Алексей Гасилин прокомментировал слухи о переходе в «Наши Парни».

«Вы же знаете, что я являюсь амбассадором юношеской футбольной лиги и МФЛ. Поступило предложение от РФС, правда, в какой-то момент в своей жизни задумался об этой работе. Какая-то высшая миссия, если она выпадает, то ее надо выполнить. Я хотел разобраться внутри нашего прекрасного футбола, если у меня есть шанс что-то поменять или изменить. Такие предложения поступают очень-очень редко, может быть, никогда.

Я также останусь игроком «Амкала», поскольку речь идет только об аренде. Во-первых, у меня травма, в МФЛ я могу вообще больше не сыграть. «Амкал» — это тот клуб, который для меня все. Я буду заниматься и своим контентом, буду приходить на тренировки «Амкала». Вы можете меня поддержать или осудить, но мне очень хочется принять это предложение и поработать в структуре РФС», — сказал Гасилин в интервью на Youtube-канале German El Classico.

26-летний форвард выступал в составе «Зенита» и дубля «Шальке». Также на его счету игра за «Амкар», «Томь» и «Волгарь».