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Сегодня, 19:14

Гасилин рассказал, как отказался ставить на собственный выход на поле, зная состав на игру

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, как в «Амкале» не стал ставить на собственный выход на поле, хотя знал, что был включен в стартовый состав.

«Ну, у меня уже был мой партнер, Tennisi. Кубок России, мы играем со «Звездой». И у Tennisi была ставка «Полный Гас», что я выйду в старте. Конечно, я знал за два дня до матча, что выйду на поле. Но я никому не говорил, не ставил сам. Я считаю, что это неправильно. Меня бы карма наказала, травму бы получил», — сказал Гасилин в выпуске программы на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров».

Гасилин выступал за «Амкал» в сезоне-2021/22.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gasilin-rasskazal-kak-ne-stal-stavit-na-sobstvenny-j-vy-hod-na-pole-hotya-znal-sostav-na-match/
Алексей Гасилин
Футбол
ФК Амкал
ФК Зенит
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