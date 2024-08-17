Георгий Джикия исключил свое участие в Медиалиге

Сегодня, 22:24
Защитник Георгий Джикия ответил на вопрос о своем возможном появлении в Медиалиге.
— Насколько возможно ваше участие в Медиалиге?
— Невозможно.
— Вы фотографировались с формой ФК «10». Что это было?
— Приехал к друзьям. Приехал поддержал ребят, мне сделали подарок.
— Почему тяжело оценить свою форму?
— Потому что ее нужно оценивать в профессиональном футболе.
— У вашей команды будут еще игры. Вас ждать там?
— Если в следующие выходные буду в Москве, то приду поиграю, — сказал Джикия.
30-летний Джикия в июне покинул «Спартак» в связи с истечением контракта. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел за команду 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.