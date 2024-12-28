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Медиалига (МКС)

Сегодня, 16:00

Геркус признался, что принял предложение «Эгриси» из-за хороших взаимоотношений с Василием Уткиным

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Бывший президент «Локомотива», а ныне спортивный директор медийного футбольного клуба «Эгриси» рассказал подробнее, почему принял предложение.

— Поздравляем Вас с новой должностью. Как это все произошло? Расскажите подробнее.

— Я давно знаком с Василием Уткиным, больше 15 лет. Он никогда не скрывал, что «Эгриси» его любимое детище, много внимание к этому проекту уделял, относился можно сказать с нежностью. Я знал про эту команду, знал ребят, так как с Василием мы занимались совместными проектами в любительском футболе 8 на 8. Недавно они ко мне обратились с просьбой помочь своим опытом, я не мог отказать. В конце концов это был Васин любимый проект.

— То есть можно сказать, что история вашего прихода в «Эгриси» — это больше про личное, нежели профессиональное?

— Да, пожалуй, да. Это область для меня довольно новая, непонятная. Но я был на матчах медиафутбола, слежу более-менее за результатами. Но не детально. Особо таких знаний тут нет. В этом плане мне придется еще набираться, чтобы помочь «Эгриси» лучше выступать.

«Эгриси» — любительский футбольный клуб, основанный журналистом Лашей Бахсолиани в 2014 году. В апреле 2017-го президентом команды стал Василий Уткин. Клуб выступает в любительских турнирах Москвы. С 2022-го выступает в медиалиге.

Василий Уткин скончался 19 марта 2024 года.

1 декабря было объявлено о назначении Ильи Геркуса на пост спортивного директора клуба.

Дарик Агаларов

Илья Геркус
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